Root.cz  »  Nástroje a utility  »  GPU dokumentace od Nvidie plyne do Red Hatu, zlepší to Vulkan ovladač NVK v Mesa

GPU dokumentace od Nvidie plyne do Red Hatu, zlepší to Vulkan ovladač NVK v Mesa

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Autor: Nvidia
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Před několika dny vývojáři z AMD oznámili konec projektu vlastního ovladače AMDVLK, a to ve prospěch obecného řešení v podobě ovladače RADV z balíku Mesa. Jedním z hlavních vývojářů tohoto ovladače je David Airlie z Red Hatu a může tomu tak být díky otevřené podpoře a dokumentaci, kterou AMD pro svá GPU poskytuje. Nvidia byla vždy nepřítelem, nicméně věci se v posledních letech mění k lepšímu a i aktuální vývoj je toho důkazem.

Nvidia si stále typicky řeší věci po svém, v uzavřeném ovladači, ale postupně otevírá více a více částí své softwarové infrastruktury pro podporu GPU. David tak nyní zmínil i vývoj týkající se otevřeného Mesa ovladače NVK. Konkrétně skutečnost, že Nvidia [už nějakou dobu] poskytuje dokumentaci ke svým GPU směrem do Red Hatu, pod příslušnou NDA – toto je krok, díky kterému David mohl aktivovat podporu pro poslední generaci GPU Nvidia Blackwell.

Dodejme, že to sice vše má stále daleko k otevřenosti AMD či Intelu na tomto poli, avšak věci se zlepšují. David sám konstatuje, že Nvidia se stává stále přátelštější a on nemá potřebu trestat společnosti za předchozí rozhodnutí, pokud jsou nyní více nápomocny. Pokud pomohou s pracemi na NVK, on je nadále odhodlán podporu vylepšovat tak, aby nakonec byla lepší než v jejich uzavřeném ovladači.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Římané v parfémech koupali psy, šlechta jimi maskovala zápach

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI