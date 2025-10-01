GPU dokumentace od Nvidie plyne do Red Hatu, zlepší to Vulkan ovladač NVK v Mesa

Před několika dny vývojáři z AMD oznámili konec projektu vlastního ovladače AMDVLK, a to ve prospěch obecného řešení v podobě ovladače RADV z balíku Mesa. Jedním z hlavních vývojářů tohoto ovladače je David Airlie z Red Hatu a může tomu tak být díky otevřené podpoře a dokumentaci, kterou AMD pro svá GPU poskytuje. Nvidia byla vždy nepřítelem, nicméně věci se v posledních letech mění k lepšímu a i aktuální vývoj je toho důkazem.
Nvidia si stále typicky řeší věci po svém, v uzavřeném ovladači, ale postupně otevírá více a více částí své softwarové infrastruktury pro podporu GPU. David tak nyní zmínil i vývoj týkající se otevřeného Mesa ovladače NVK. Konkrétně skutečnost, že Nvidia [už nějakou dobu] poskytuje dokumentaci ke svým GPU směrem do Red Hatu, pod příslušnou NDA – toto je krok, díky kterému David mohl aktivovat podporu pro poslední generaci GPU Nvidia Blackwell.
Dodejme, že to sice vše má stále daleko k otevřenosti AMD či Intelu na tomto poli, avšak věci se zlepšují. David sám konstatuje, že Nvidia se stává stále přátelštější a on nemá potřebu trestat společnosti za předchozí rozhodnutí, pokud jsou nyní více nápomocny. Pokud pomohou s pracemi na NVK, on je nadále odhodlán podporu vylepšovat tak, aby nakonec byla lepší než v jejich uzavřeném ovladači.