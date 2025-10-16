Root.cz  »  Mobily a tablety  »  GrapheneOS se plánuje rozšířit na další telefony, jedná prý s velkým výrobcem

GrapheneOS se plánuje rozšířit na další telefony, jedná prý s velkým výrobcem

Petr Krčmář
Dnes
4 nové názory

GrapheneOS Autor: Jiří Eischmann

Operační systém GrapheneOS (článek na Rootu) je známý svým zaměřením výhradně na telefony Google Pixel. Jeho tvůrci ale oznámili, že se chystají rozšířit také na další přístroje. Spolupracují prý s významným výrobcem chytrých telefonů s Androidem na zavedení svého bezpečného operačního systému do budoucích vlajkových modelů telefonů. Dočkat bychom se měli v roce 2026 nebo 2027.

Zástupci projektu vysvětlují, že dosud pouze zařízení Pixel splnila jejich přísné požadavky na bezpečnost a aktualizace. Nové partnerství však naznačuje, že další výrobce konečně splňuje stejné standardy. Vývojáři GrapheneOS také naznačili, že zařízení tajemného partnera budou „cenově podobná zařízením Pixel“ a budou globálně dostupná jako součást standardní nabídky značky.

Tato zařízení budou údajně využívat špičkové čipy Snapdragon, což představuje zajímavou změnu oproti interně vyvíjeným procesorům Tensor od společnosti Google, které pohánějí Pixely. To by prý měno znamenat vyšší výkon a podporu široké škály moderních standardů v oblasti mobilních sítí, Wi-Fi, družicové navigace, Bluetooth nebo eSIM.

GrapheneOS je open-source operační systém založený na Androidu a orientovaný na bezpečnost, ochranu soukromí a odolnost proti útokům. Poskytuje vylepšené bezpečnostní mechanismy jako vylepšené systémové jádro, přísnější oddělení aplikací, integritu uživatelského prostoru a rychlé opravy chyb. Zároveň minimalizuje závislost na proprietárních službách Googlu a neobsahuje předinstalované sledovací komponenty.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

