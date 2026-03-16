Root.cz  »  Linux  »  Greenboost přidává paměť pro GPU Nvidia z RAM a NVMe

Jan Fikar
Včera
11 nových názorů

Sdílet

NVIDIA RTX 4060 Autor: NVIDIA

Vývojář Ferran Duarri chtěl pracovat s modelem LLM o velikosti 32 GB na své kartě RTX 5070 s 12 GB paměti. Současné možnosti jsou: počítat část úlohy na CPU, to však vede k snížení rychlosti 5–10×. Druhá možnost je snížit kvantizaci (tedy velikost datového typu) na Q4, což je zhruba 4 bity, ale takto se odpovědi modelu zhorší. Poslední možností je koupit GPU s větší pamětí. To však není při současných cenách realistické.

Ferran proto vytvořil model, který GPU umožňuje používat i paměť RAM i disk NVMe. Paměť je rozdělena na tři úrovně, nejrychlejší na GPU, asi desetkrát pomalejší RAM a pro jistotu i NVMe, které je ještě desetkrát pomalejší. Zároveň se snaží využívat rychlejší paměti tam, kde to má význam a využívá kompresi. Jde o modul pro jádro pod duální licencí GPL-2/komerční, který nijak nezasahuje a nemodifikuje binární ovladače Nvidia. Řídí jen alokaci paměti pro CUDA. Zdrojové kódy jsou na GitLabu.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse (11 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

