 »   »  Greg Kroah-Hartman vydal starší jádra s opravou Spectre V1

David Ježek

V rámci Linuxu je udržováno několik starých jader, která jsou stále mnohde používána, a tak i ona dostávají záplaty na chyby typu Spectre a Meltdown (případně jiné). Greg Kroah-Hartman tak nyní vydal linuxová jádra ve verzích 3.18.109, 4.4.132, 4.9.100, 4.14.41 a 4.16.9.

Mají společné dvě věci: nepředstavují žádné velké změny, neb hlavním důvodem jejich vydání je to, že do nich byla backportována oprava pro Spectre V1, která se před pár dny objevila v Linuxu 4.17. Všichni uživatelé by měli upgradovat (Greg píše, že přímo musí upgradovat).