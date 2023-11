Grok: nový velký jazykový model (LLM) od xAI

Autor: Depositphotos

Muskova firma zabývající se umělou inteligencí xAI vydala v sobotu nový LLM (Large Language Model) s názvem Grok. Ten by měl být založený na Stopařově průvodci po Galaxii, měl by mít smysl pro humor a neměl by se vyhýbat otázkám, kterým se ostatní AI vyhýbají. Příklad je domácí recept na kokain nebo otázka na škálování API s vulgární odpovědí.





Podle výsledku programovacího a matematického testu je Grok-1 někde mezi ChatGPT-3.5 a ChatGPT-4. Zatím může Grok testovat jen uzavřená skupina uživatelů. Můžete zapsat svůj e-mail do čekacího seznamu. Podle všeho budou upřednostňování platící zákazníci X Premium+.





(Zdroj: slashdot)