Root.cz  »  Nástroje a utility  »  GRUB 2.14 nabízí podporu souborového systému EROFS

GRUB 2.14 nabízí podporu souborového systému EROFS

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Grub Autor: GRUB

Dva roky po předchozím vydání je tu nová verze zavaděče GRUB 2.14. Přidává podporu pro souborový systém EROFS určený pouze pro čtení, vylepšuje podporu LVM, přidává podporu NX pro platformy EFI, nabízí využití protokolu shim loader a podporu funkce Argon2 KDF.

Dále přibyla podpora práce s datumy před rokem 1901 a po 2038, podpora dekomprese Zstdio, vylepšení EFI, podpora pro TPM2 key protector a další. Opravena byla také řádka problémů s ovladačem pro TPM, či některými souborovými soubory. Záplatovány byly také dříve objevené bezpečnostní chyby.

Zavaděč GRUB (GRand Unified Bootloader) je flexibilní a rozšířitelný program používaný při startu počítače k načtení a spuštění operačního systému. Nachází se v zaváděcím sektoru disku nebo v oddílu UEFI a umožňuje výběr mezi více jádry či různými operačními systémy, zadání parametrů jádra a spuštění záchranného režimu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Finanční limity, které se od letoška mění

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Daň z nemovitých věcí

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI