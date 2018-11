Petr Krčmář

Do kódu zavaděče Grub přibyla podpora souborového systému Btrfs v režimu RAID 5 a 6. Před dvěma lety se přišlo na to, že kód Btrfs je při použití těchto polí nestabilní a může způsobit ztrátu dat. Postupně byly do jádra zavedeny opravy a od jádra 4.16 je Btrfs v dobré kondici. Pokud se rozhodnete RAID 5 či 6 v Btrfs používat, můžete pomocí aktuální vývojové verze Grubu z pole rovnou bootovat.