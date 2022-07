GTK5 už jenom na Waylandu?

Autor: GTK

Matthias Clasen z Red Hatu založil v projektu GTK návrh zvážit, zdali by GTK5 nemělo přijít na svět už bez podpory X11. Komentuje to jednoduše: situace s X11 se nijak nelepší a Wayland je již široce podporován. Emmanuele Bassi v zásadě souhlasí, X11 už nedostává žádnou novou funkcionalitu a framework GTK se již delší dobu architektonicky posouvá směrem k Waylandu, jeho API se tak běhu na X11 stále vzdaluje. Dodává také, že řeči jsou jedna věc, ale pokud kód [podpory X11] nikdo nenapíše, tak prostě nebude.

Zkrátka stojíme na prahu dalšího milníku unixové historie. Skoro 40letý projekt X stále existuje, funguje a při běhu na X11, tedy implementaci v podobě X.Org Serveru zatím nikdo na holičkách nebude, ale pro GTK je, zdá se, nutnost vyvíjet zpětnou kompatibilitu s X11 přítěží. Reálně se tedy může stát, že až se [za řadu let] začne v linuxové světě přecházet z GTK4 na GTK5, zmizí možnost běhu na X.Org zcela (pokud ji nějací dobrovolníci nedodělají).

Pokud se tak stane, nebude to katastrofa. Vedle logické možnosti pokračovat s jinými frameworky (uvidíme, jak na tom bude v příští dekádě třeba Qt) je tu projekt XWayland, u kterého lze předpokládat, že za několik málo let bude představovat plně funkční náhradu za X-ka (viz nejnovější vývoj kolem rootfull běhu X11 desktopů na Waylandu).