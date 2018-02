 »   »  Hardwarová komprese do H.265 pomocí UVD přijde s Mesa 18.1

David Ježek

Nedlouho poté, co vývojáři z AMD přinesli podporu hardwarového kódování videa do formátu H.265/HEVC skrze VCN (Video Core Next) přichází nyní podpora i pro starší grafická jádra (před generací APU „Raven Ridge“) využívající rozhraní UVD. Přehled jednotlivých generací UVD na AMD APU a GPU shrnuje Wikipedia.

Nadcházející vydání Mesa 18.1 ponese podporu této komprese na čipech AMD s UVD pro H.265 Main Profile. Příslušné patche byly nyní schváleny a zahrnuty do projektu Mesa. Podpora se tak dostane i starším APU například typu Carrizo, kde obvykle chybí výkon pro přijatelně rychlé CPU kódování (předpokládají samozřejmě použití příslušných firmwarů, ale to už si linuxové distribuce obvykle ošetřují samy).