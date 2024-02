HDMI Forum zamítlo open-source HDMI 2.1 ovladač od AMD

Autor: HDMI

Ve světě grafických výstupů dnes používáme primárně dva standardy. Otevřený DisplayPort, který je skvělý na obrovská rozlišení a spíše kratší vzdálenosti (byť už také lze koupit třeba 15metrový kabel pro 8k/60Hz za 3 tisíce Kč). HDMI je uzavřené, licenčními poplatky a armádou právníků chráněné, ale bez problémů koupíte 20metrový kabel, co protlačí 8k video za 1300Kč (používá optický přenos), či za pár stovek 5metrovou metalickou variantu, též pro 8k/60Hz – jde právě o HDMI 2.1.





Právě uzavřenost HDMI rozhraní je jedním z trnů v patě AMD a jejích snah o plně otevřený ovladač pro grafické karty. Firma tak vytvořila open-source implementaci ovladače HDMI 2.1(+) rozhraní, a tu HDMI Forum spravující tento standard zamítlo, ačkoli vývoj probíhal v koordinaci s HDMI Fórem. Nadále tak bude přetrvávat stav, kdy na Radeonech na Linuxu nebude fungovat například 4k/120Hz zobrazení přes HDMI či vyšší (Phoronix uvádí i 5k/240Hz).





Jinými slovy: ovladač existuje, ale AMD jej nemůže nasadit, protože to HDMI Forum zakázalo, čímž spláchla do kanálu měsíce práce vývojářů AMD. Krásně to připomíná léta dávno minulá, kdy zase na Linuxu nebylo možné používat v otevřeném ovladači implementaci de/kódování tehdejších video standardů jako H.264.