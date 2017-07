 »   »  Herní engine Unity ukončí podporu DirectX 9

Roman Bořánek

Herní engine Unity oznamuje, že koncem roku plánuje vypnout podporu stařičkého, ale dlouhodobě hodně používaného, grafického API DirectX 9. Hlavně to znamená, že hry už nepůjdou exportovat pro Windows XP. Aby to bylo možné, musel by vývojář přepnout na OpenGL. Co se týče Linuxu, může mít změna pozitivní i negativní dopad.

Pokud se vývojáři rozhodnou pro OpenGL, možná se také odhodlají k vydání her pro Linux. Naopak se mohou rozhodnout, že Windows XP už neřešit nebudou a přejít na vyšší verze DirectX. To by mělo spíš negativní dopad, protože novější DirectX má horší podporu v nástroji Wine. Hry, které už vyšly pro Linux, změna nijak neovlivní.

(Zdroj: Phoronix)