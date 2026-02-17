Root.cz  »  Hry  »  Herní správce Lutris 0.5.20 vylepšuje nejen podporu Wine na Waylandu

Herní správce Lutris 0.5.20 vylepšuje nejen podporu Wine na Waylandu

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Lutris Autor: Lutris
Lutris

Projektu Lutris má novou verzi 0.5.20. Ta přechází na Proton-GE spouštěný skrze UMU, díky čemuž se bude snáze držet aktuálních verzí Protonu. Přibyly některé s tím související integrační prvky, opravy zejména pro podporu Steam Play, pro Wine pak nechybí Wayland ovladač, na kterém projekt Wine dlouhodobě pracoval (zde jde o volbu, kterou lze nastavit).

Z dalších věcí oznámení nové verze uvádí aktualizaci podpory EA App o její nové API, nový spouštěč Azahar, podporu Steam Family, podporu ICD pro GPU architektur Intel Xe, podporu terminálu Ptyxis (volitelně), opravy kompatibility pro Python 3.14. Jinak se sluší doplnit, že nová verze nastavuje využití Protonu s VKD3D / D3D Extras / DXVK-NVAPI bez položek Esync / Fsync / DXVK, nově pak je v projektu zahrnut D8VK, tedy vrstva umožňující provoz starých Direct3D 8 her na Vulkanu.

Přibyla také podpora importu ROM pro Commodore 64 a v kontextové nabídce najdeme položku Create Steam Big Picture shortcut.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Konec soukromí jak ho známe?

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Máslo bude levné až do podzimu

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI