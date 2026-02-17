Herní správce Lutris 0.5.20 vylepšuje nejen podporu Wine na Waylandu

Projektu Lutris má novou verzi 0.5.20. Ta přechází na Proton-GE spouštěný skrze UMU, díky čemuž se bude snáze držet aktuálních verzí Protonu. Přibyly některé s tím související integrační prvky, opravy zejména pro podporu Steam Play, pro Wine pak nechybí Wayland ovladač, na kterém projekt Wine dlouhodobě pracoval (zde jde o volbu, kterou lze nastavit).
Z dalších věcí oznámení nové verze uvádí aktualizaci podpory EA App o její nové API, nový spouštěč Azahar, podporu Steam Family, podporu ICD pro GPU architektur Intel Xe, podporu terminálu Ptyxis (volitelně), opravy kompatibility pro Python 3.14. Jinak se sluší doplnit, že nová verze nastavuje využití Protonu s VKD3D / D3D Extras / DXVK-NVAPI bez položek Esync / Fsync / DXVK, nově pak je v projektu zahrnut D8VK, tedy vrstva umožňující provoz starých Direct3D 8 her na Vulkanu.
Přibyla také podpora importu ROM pro Commodore 64 a v kontextové nabídce najdeme položku Create Steam Big Picture shortcut.