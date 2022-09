Heroes of Might and Magic III: projekt VCMI byl vydán ve verzi 1.0

Autor: Projekt VCMI

Fanoušci hry Heroes of Might and Magic III mohou jásat. Open-source reimplementace enginu oblíbené tahové strategie Heroes III po dlouhých pěti letech přišla s novou verzí.

Byl vylepšen herní engine, kde bylo opraveno hlavně časté padání a zamrzání hry. Dále byla vylepšená umělá inteligence a přidán nový generátor náhodných map.

VCMI podporuje i různé fanouškovské modifikace, takže do hry lze jednoduše přidat nové jednotky a hrady. Lehkým zklamáním je nekompatibilita uložených her z předchozí verze.

Podrobněji si můžete o vydání přečíst na oficiálních stránkách projektu.