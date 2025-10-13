Hlasování o Chat control v Evropě odloženo, členské státy nenašly shodu

Celoevropské plány, které měly technologickým společnostem uložit povinnost monitorovat obsah šifrovaných zpráv a e-mailů, byly odloženy poté, co se zástupci členských států nedokázali shodnout na návrzích nařízení zvaného Chat control. Původně se předpokládalo, že hlasování proběhne 14. října.
Dánskem navrhovaný plán vyvolal odpor technologických společností a odborníků, kteří varují, že by mohl ohrozit kybernetickou bezpečnost a vystavit společnosti většímu riziku útoků ze strany nepřátelských útočníků a národních států. Část členských států vyjádřila svůj nesouhlas s tímto návrhem, včetně Německa a České republiky.
Současné zrušení hlasování ovšem neznamená, že celá záležitost končí. Dánové mají v plánu připravit kompromisní variantu, kterou chtějí znovu předložit. Argumentují také tím, že už v dubnu příštího roku skončí legislativní výjimka, která dovoluje provozovatelům služeb dobrovolně skenovat vkládaný obsah na přítomnost závadného obsahu. Pokud by nebyla přijata další úprava, už by nebylo možné skenování provádět.
K účinnosti a dopadům takových opatření se v rozhovoru pro server Lupa.cz vyjadřoval právník Jan Kolouch ze sdružení CESNET. Podle jeho slov bychom místo plošného prolamování bezpečnosti měli zaměřit svou pozornost na rodiče a jejich přístup k dětem v digitálním světě.
Rodič by obecně měl vědět, co jeho dítě dělá, v jakých sítích funguje, do jakých služeb vstupuje. Měl by znát komplexně prostředí, kde se dítě online pohybuje, vysvětluje Kolouch.