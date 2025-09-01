Root.cz  »  Akce  »  Hlasujte o tématech pro letošní ročník LinuxDays

Hlasujte o tématech pro letošní ročník LinuxDays

Petr Krčmář
Včera
Organizátoři konference LinuxDays ukončil veřejné přihlašování přednášek. Teď je na vás, abyste vybrali nejlepší témata. Hlasovat můžete do neděle 7. září. Poté podle výsledků hlasování organizátoři sestaví program pro letošní ročník.

LinuxDays se uskuteční 4. a 5. října na FIT ČVUT v pražských Dejvicích, kde vás čekají desítky přednášek a workshopů, stánky mnoha různých projektů, mnoho zajímavých osobností, nové informace a hlavně setkání s příjemnými a chytrými lidmi.

Root.cz je mediálním partnerem konference. Podívejte se na obrázky z předchozích let:

