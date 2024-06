Hledá se grafika pro příští vydání Debianu Trixie

Autor: Pixar

Každé vydání Debianu má jiné grafické téma, které je vidět na spouštěcí obrazovce, přihlašovací obrazovce a především na pracovní ploše desktopového prostředí. Na příští rok se připravuje nová verze Debianu s kódovým jménem Trixie. Jako obvykle jde o postavičku z filmu Příběh hraček, konkrétně ze třetího dílu.





Pokud máte grafické cítění a máte chuť přispět, můžete se podílet na tvorbě grafického tématu pro Trixie. Návrhy je možné posílat do 19. září a do konce září pak bude vybrána nejvhodnější varianta. Návrh by měl být čistý, měl by odrážet autorův pohled na Debian a musí být použitelný bez úprav samotného software.