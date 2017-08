Redakce

Hledáme do redakce nového kolegu, který by s námi psal články, připravoval zprávičky a pomáhal s běžnou redakční agendou. Potřebujeme spolehlivého nadšeného linuxáka s citem pro jazyk, znalostí angličtiny a schopného se orientovat v IT prostředí. Nabízíme možnost publikovat na velkém zpravodajském serveru a samozřejmě finanční odměnu. Pokud se chcete přidat, napište nám na redakce (at) root.cz.