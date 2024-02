Autor: Illusion Ray

Na serveru GOG.com můžete získat zdarma hororovou adventuru The Beast Inside. Příběh se odehrává v Bostonu v roce 1979. Adam je kryptoanalytik u CIA a stěhuje se se ženou Emmou na venkov.





Hra je bez DRM a podporuje jen Windows. Měla by však fungovat v Linuxu například s Protonem. Akce potrvá do soboty 3. února do 14 hodin našeho času.