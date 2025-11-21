HP a Dell zakazují HEVC na svých počítačích

Hardwarové dekódování HEVC (High Efficiency Video Coding, H.265) je v procesorech Intel Core od šesté generace z roku 2015 a AMD je na tom podobně. Nicméně některé nové notebooky HP a Dell mají podporu HEVC vypnutou. Jde o modely HP ProBook 460 G11, ProBook 465 G11 a EliteBook 665 G11. U Dellu je podpora HEVC jen u modelů s diskrétní grafickou kartou nebo s 4K panelem.
Jde patrně o snahu vyhnout se placení licenčních poplatků za HEVC, které se mají od příštího roku zvýšit z 20 centů na 24 centů. I když se zdražení může zdát malé, je nutné uvážit také objem produkce, která je pro HP a Dell asi 15 a 10 milionů jednotek za kvartál. Celkově tedy má jen zdražení o 4 centy dopad asi 2 miliony dolarů za rok.
Zajímavé je, jak je HEVC zakázaný. Jde patrně o změny v ACPI, které si ve Windows přečte framework Windows Media Foundation a podle toho se zařídí. V Linuxu by tedy neměl být s HEVC problém.
