Root.cz  »  PC a notebooky  »  HP a Dell zakazují HEVC na svých počítačích

HP a Dell zakazují HEVC na svých počítačích

Jan Fikar
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

HP notebook Autor: Pixabay

Hardwarové dekódování HEVC (High Efficiency Video Coding, H.265) je v procesorech Intel Core od šesté generace z roku 2015 a AMD je na tom podobně. Nicméně některé nové notebooky HP a Dell mají podporu HEVC vypnutou. Jde o modely HP ProBook 460 G11, ProBook 465 G11 a EliteBook 665 G11. U Dellu je podpora HEVC jen u modelů s diskrétní grafickou kartou nebo s 4K panelem.

Jde patrně o snahu vyhnout se placení licenčních poplatků za HEVC, které se mají od příštího roku zvýšit z 20 centů na 24 centů. I když se zdražení může zdát malé, je nutné uvážit také objem produkce, která je pro HP a Dell asi 15 a 10 milionů jednotek za kvartál. Celkově tedy má jen zdražení o 4 centy dopad asi 2 miliony dolarů za rok.

Zajímavé je, jak je HEVC zakázaný. Jde patrně o změny v ACPI, které si ve Windows přečte framework Windows Media Foundation a podle toho se zařídí. V Linuxu by tedy neměl být s HEVC problém.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Zúží se povinnosti zaměstnavatelů ve zdravotním pojištění

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Dell má našlapaný notebook s dvěma procesory pro AI