HP EliteBoard G1a je výkonný počítač ukrytý v klávesnici

HP EliteBoard G1a je plnohodnotný počítač integrovaný přímo do těla klávesnice, tedy zařízení, které na první pohled vypadá jako minimalistická klávesnice, ale ve skutečnosti nahrazuje klasickou počítačovou jednotku.
Místo počítače pod stolem, dokovací stanice a množství kabelů stačí klávesnici připojit k monitoru a během chvíle vznikne plnohodnotné pracovní místo.
Řešení tak dává smysl zejména tam, kde je důležitý čistý pracovní prostor, jednoduché zapojení a možnost snadno přizpůsobit pracoviště různým uživatelům nebo typům práce, píše se v oznámení.
HP EliteBoard G1a v sobě spojuje klávesnici a kompletní počítačovou výbavu včetně procesoru,
paměti, úložiště i AI akcelerace. Celé zařízení má tloušťku 12 mm a váží přibližně 750 gramů,
tedy méně než řada notebooků. Díky tomu nezabírá zbytečné místo na stole a lze ho snadno přenést
tam, kde je zrovna potřeba vytvořit pracovní stanici.
EliteBoard patří do kategorie Copilot+ PC a je postavený na procesorech AMD Ryzen AI řady 300.
Dedikovaná NPU jednotka s výkonem přes 50 TOPS pomáhá akcelerovat úlohy spojené s umělou
inteligencí přímo v zařízení, například práci s AI asistenty, přepisy schůzek, generování obsahu nebo
úpravy obrazu.
HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC je na českém trhu aktuálně dostupný s procesory Ryzen AI 5 a 7. Jediným problémem zajímavého řešení je cena, která začíná na 34 990 Kč.