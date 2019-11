 »   »  HP odmítla nabídku Xeroxu na koupi za 33 miliard dolarů

David Ježek

Představenstvo společnosti HP zveřejnilo dopis adresovaný firmě Xerox. V něm zamítá několik dnů starou nabídku na odkoupení HP za zhruba 33 miliard dolarů. Odůvodňuje to mimo jiné slovy, že [HP] věří ve svou strategii a schopnost pokračovat v dlouhodobém udržitelném chodu společnosti. Vedení společnosti podniká další kroky, které zvýší hodnotu pro akcionáře.

Za poslední roky tak můžeme na seznam finančně opravdu hodně velkých nabídek na odkup přidat další položku. Připomeňme v tomto kontextu například to, kdy Broadcomm nabídl za koupi Qualcommu výrazně nad 140 miliard dolarů, případně nabídku Microsoftu za koupi Yahoo! v hodnotě kolem 45 miliard dolarů (to je ale už více než 10 let ).