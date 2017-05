 »   »  HP vydal záplatu odstraňující keyloger z ovladačů zvukovky

Petr Krčmář

Odborníci ze švýcarské společnosti Modzero před časem přišli na to, že ovladač zvukové karty v některých počítačích značky HP obsahuje keylogger a ukládá všechny stisky kláves do souboru čitelného pro libovolnou aplikaci spuštěnou na počítači. Společnost HP už vydala opravenou verzi ovladače, která keylogger odstraňuje a zároveň odstraní soubor obsahující dříve zachycené stisky kláves. Pokud používáte ovladač verze 1.0.0.46 nebo nižší, měli byste aktualizaci nainstalovat. Oprava by se měla postupně také distribuovat přes Windows Update.

Firma se všem uživatelům omluvila, podle slov jejího vicepresidenta Mika Nashe se jednalo o funkci určenou pro testování a nikdy se neměla dostat do produkční verze určené uživatelům.