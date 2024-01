HPE převezme firmu Juniper Networks za 14 miliard dolarů

Autor: Depositphotos

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) oznámila, že plánuje koupit výrobce síťového hardwaru pro datová centra Juniper Networks za zhruba 14 miliard dolarů. Společnost očekává, že transakci uzavře do konce letošního roku nebo nejpozději na začátku roku 2025.





Akvizice by po letech konkurenčního boje zdvojnásobila stávající síťový byznys společnosti HPE. Pokud bude dokončena, generální ředitel společnosti Juniper Rami Rahim by podle prohlášení vedl spojenou skupinu a podléhal by generálnímu řediteli společnosti HPE Antoniu Nerimu. HP se do byznysu se síťovými prvky výrazně zapojil v roce 2015, když koupil společnost Aruba Networks. O několik měsíců později se technologický konglomerát rozdělil na dvě části, čímž vznikly společnosti HPE, která prodává servery a další zařízení pro datová centra, a HP Inc. vyrábějící osobní počítače a tiskárny.





Společnost Juniper, která byla založena v roce 1996, dlouhá léta konkuruje společnosti Cisco na trhu síťových zařízení. V roce 2022 její tržby meziročně vzrostly o 12 %, což je nejrychlejší růst od roku 2010. V posledním čtvrtletí Juniper vykázal zisk 76 milionů dolarů při tržbách 1,4 miliardy dolarů.

Síťový segment HPE byl hlavním zdrojem zisku společnosti před zdaněním, a to 401 milionů dolarů při tržbách 1,4 miliardy dolarů, které vzrostly o 41 %. Společnost HPE uvedla, že spojení povede k ročním úsporám nákladů ve výši 450 milionů dolarů do tří let od dokončení transakce.