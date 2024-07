Autor: Inbetweengames

Černá tahová strategie All Walls Must Fall je od soboty napořád zdarma. Vývojáři Inbetweengames se rozhodli hru z roku 2018 poskytovat zdarma. Ve hře jste v rozděleném Berlíně v roce 2089 stále během studené války a posíláte agenty na tajné úkoly do minulosti.





Hra je dostupná pro Linux, Windows a macOS a zdarma získat ji můžete na Steamu nebo na Itch.io.

(zdroj: gamingonlinux)