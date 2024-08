Autor: Jackbox Games

Hru Drawful 2 je možné získat zdarma na Steamu. Jde hru pro více hráčů o kreslení a hádání toho, co někdo jiný nakreslil. Jackbox Games hru dává zdarma jako akci k vydání spouštěče svých her The Jackbox Megapicker. Uživatelé Steam Decku by se však měli mít na pozoru, protože tam poškozuje Steam.





Hra podporuje nativně Linux, macOS i Windows. Akce potrvá až do 28. srpna.

(zdroj: gamingonlinux)