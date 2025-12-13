Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je na Epic Store zdarma

Společnost Epic Games oznámila další bezplatnou hru v obchodě Epic Games Store. Nejde o nic menšího než o Hogwarts Legacy. Hra z roku 2023 od Avalanche Software je obrovským hitem, prodalo se jí více než 30 milionů kopií a rok zakončila jako nejprodávanější hra ve Spojených státech, kde porazila dokonce i Call of Duty. Hru je nyní možné až do čtvrtka 18. prosince získat v obchode Epic Store zdarma.
Hogwarts Legacy je akční RPG zasazené do světa Harryho Pottera, odehrávající se na konci 19. století, tedy před událostmi knih a filmů. Hráč vytvoří vlastního studenta čarodějnické školy v Bradavicích, navštěvuje hodiny, učí se kouzla, alchymii a létání na koštěti, prozkoumává rozsáhlé prostředí hradu i okolních oblastí — od Zakázaného lesa po vesnici Prasinky. Příběh se zaměřuje na odhalování starodávného tajemství a na morální volby, které ovlivňují směřování děje, přičemž systém schopností a výbavy umožňuje silně přizpůsobit styl hraní.
Technické zpracování hry kombinuje detailní grafiku, atmosférickou hudbu a dynamické souboje s magií; některé verze nabízejí i režimy pro vylepšený výkon a vizuální kvalitu. Hra si vysloužila pozornost díky schopnosti vtáhnout fanoušky do známého světa s novými postavami a lokacemi, ale současně čelila debatám o autorech a etice náležející k širším souvislostem franšízy. Jde o zážitek určený především milovníkům otevřených herních světů a fanouškům kouzelnického univerza.