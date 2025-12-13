Root.cz  »  Hry  »  Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je na Epic Store zdarma

Hra Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera je na Epic Store zdarma

Redakce
Včera
6 nových názorů

Sdílet

Hogwarts Legacy Autor: Epic Games

Společnost Epic Games oznámila další bezplatnou hru v obchodě Epic Games Store. Nejde o nic menšího než o Hogwarts Legacy. Hra z roku 2023 od Avalanche Software je obrovským hitem, prodalo se jí více než 30 milionů kopií a rok zakončila jako nejprodávanější hra ve Spojených státech, kde porazila dokonce i Call of Duty. Hru je nyní možné až do čtvrtka 18. prosince získat v obchode Epic Store zdarma.

Hogwarts Legacy je akční RPG zasazené do světa Harryho Pottera, odehrávající se na konci 19. století, tedy před událostmi knih a filmů. Hráč vytvoří vlastního studenta čarodějnické školy v Bradavicích, navštěvuje hodiny, učí se kouzla, alchymii a létání na koštěti, prozkoumává rozsáhlé prostředí hradu i okolních oblastí — od Zakázaného lesa po vesnici Prasinky. Příběh se zaměřuje na odhalování starodávného tajemství a na morální volby, které ovlivňují směřování děje, přičemž systém schopností a výbavy umožňuje silně přizpůsobit styl hraní.

Technické zpracování hry kombinuje detailní grafiku, atmosférickou hudbu a dynamické souboje s magií; některé verze nabízejí i režimy pro vylepšený výkon a vizuální kvalitu. Hra si vysloužila pozornost díky schopnosti vtáhnout fanoušky do známého světa s novými postavami a lokacemi, ale současně čelila debatám o autorech a etice náležející k širším souvislostem franšízy. Jde o zážitek určený především milovníkům otevřených herních světů a fanouškům kouzelnického univerza.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Dále u nás najdete

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Stop nákupům, start pomoci: je tu Giving Tuesday

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Barva jazyka může ukazovat na to, jakým problémem člověk trpí

Co nového přináší Securitytrends 4/2025?

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?