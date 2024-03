Autor: Star Drifters

Na serveru GOG.com je možné získat zdarma hru Nomads of Driftland: The Forgotten Passage. Jde o balíček scénářů ke hře Nomads of Driftland, která je zdarma stále a kterou taky budete potřebovat.





Jde o fantasy strategii v reálném čase. Hra je dostupná bez DRM pouze pro Windows, avšak podle všeho by měla fungovat přes Proton. Akce potrvá až do příštího pátku 8. března do 9 hodin našeho času.