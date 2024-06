Autor: DONTNOD Entertainment

Na Steamu je možné zdarma získat hru Tell Me Why. Jde o adventuru o dvou sourozencích, kteří pomocí superschopností zjišťují, co se událo v jejich minulosti.

Akce potrvá celý měsíc do 1. července. Hra je nativně pouze pro Windows, ale funguje dobře s Protonem.