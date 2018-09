 »   »  Hra The Catch 2018 - vyzkoušejte své analytické a „hackerské“ schopnosti

proteo

Registrace do dalšího ročníku hackerské soutěže The Catch je otevřena. Zapojte se se svým jedno- až čtyřčlenným týmem do soutěže typu „capture the flag“ a bojujte o hodnotné ceny ve výši 72 000 Kč a možnost účastnit se mezinárodní soutěže Trend Micro CTF 2018 v Japonsku. Nejlepší a nejrychlejší získají drobné dárky, nebo hackerské mikiny a trička The Catch.

Soutěž má dvě kola: Online kolo proběhne od 12. do 19. října 2018, On-site kolo pak 27. října 2018 v Praze. Nemáte tým? Nevadí – najděte si „parťáky“ na Slacku.

Soutěž pořádá sdružení CESNET ve spolupráci se společností Trend Micro. Soutěží The Catch se hlásíme k myšlenkám „Měsíce kybernetické bezpečnosti“ a přispíváme tím k budování bezpečnějšího prostředí Internetu a kybersvěta.