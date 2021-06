Autor: GOG.com

Na GOG.com lze v současnosti získat zadarmo zavodící hru v otevřeném světě Absolute Drift Zen Edition. Hra je dostupná bez DRM pro Windows a macOS. Verze pro Linux by se měla objevit zanedlouho. Akce potrvá do soboty do 15 hodin našeho času.

(zdroj: gamingonlinux)