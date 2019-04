Jan Fikar

Humble Bundle dává hru Gone Home bez DRM zadarmo, akce trvá do pátku 3. května. Gone Home je adventura z roku 2013 z pohledu první osoby, kde prozkoumáváte svůj prázdný dům, kam se po roce vracíte. Hra podporuje Windows, Linux a macOS.

Gone Home je pěkně umělecky zpracována. Někteří kritici místo hra používali hanlivé označení „walking simulator“ kvůli malé interaktivitě.

(zdroj: gamingonlinux)