Autor: Invader Studios

Na serveru Gog.com je možné nyní získat zdarma Daymare: 1998. Je to akční hororová adventura z prostředí tajné výzkumné stanice. Budete hrát elitního vojáka, pilota vrtulníku a strážce lesa, kteří musí zabíjet různé příšery.





Hra je dostupná bez DRM, ale pouze pro Windows. Podle ProtonDB by měla dobře fungovat i v Linuxu. Akce potrvá do pondělí 2. ledna do 15 hodin našeho času.