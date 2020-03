 »   »  Hra zdarma: Mable & The Wood

Jan Fikar

V obchodě GOG.com je do neděle do 15 hodin našeho času zadarmo hra Mable & The Wood. Jde o 2D plošinovku, kde hrajete malou holčičku a bojujete s příšerami. Jde najít i alternativní cesta, kde nemusíte zabít nic. Hra podporuje Windows, macOS a Linux a je distribuována bez DRM. Akce je upoutávkou na jarní slevy, které v obchodě GOG.com potrvají do 30. března.