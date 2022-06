Autor: Deck13

Na serveru GOG.com můžete zdarma získat RPG hru Venetica – Gold Edition (pro získání hry jděte na první link a hledejte asi uprostřed stránky). Hra se odehrává ve fantasy Benátkách a ovládáte hrdinku Scarlett. Hra je sice dostupná pouze pro Windows, ale vypadá to, že je možné ji hrát s pomocí Wine.

Výhoda her z GOG.com je, že jsou bez DRM. Akce je dostupná do neděle do 15 hodin našeho času a má upozornit na probíhající letní slevy.