 »   »  Huawei popírá účast na děravé záplatě pro linuxové jádro

V neděli zaměstnanec Huawei poslal do linuxového kernelu návrh na nové zabezpečení jádra s názvem HKSP (Huawei Kernel Self Protection). Přitom Huawei do jádra normálně nepřispívá.

Již ve stejný den tým Grsecurity na svém blogu na napsal, že HKSP obsahuje triviálně zneužitelnou zranitelnost. Zřejmě jde jen o přehlédnutí, ale nelze vyloučit i záměr.

Poté se ozvala firma Huawei a řekla, že zaměstnanec jednal na vlastní pěst a nejde o kód Huawei. Zároveň tento kód neběží na žádném zařízení Huawei. Zároveň na GitHubu bylo HKSP přejmenováno na AKSP (Another Kernel Self Protection) a doplněno o vyjádření vývojáře, že na něm pracoval ve svém volném čase a kód nemá žádný vztah k Huawei. Zároveň bylo na GitHubu použito staré datum z minulého pátku.

(zdroj: slashdot)