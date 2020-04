 »   »  Huawei přesouvá 14nm výrobu od TSMC k čínské SMIC

David Ježek

Tlak USA na společnost TSMC ohledně výroby čipů pro Huawei sklízí ovoce. Stejně jako Huawei musela vyřadit ze svých telefonů (nejen) Google Play a všechny americké čipy, preventivně nyní začíná s přesunem výroby svých čipů od tchaj-wanské TSMC k čínské společnosti Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Pochopitelně ale platí, že SMIC nemá k dispozici tak pokročilé výrobní procesy jako světová jednička TSMC (konkrétně 7nm, 7nm+EUV a 5nm), takže v tuto chvíli jde o přesun výroby 14nm čipů. Jak to bude s hi-end ARM SoC, kde Čína nemůže nabídnout kvalitu procesů na úrovni TSMC. SMIC sice koketuje se 7nm procesem, ale možná je jistější volbou Samsung, byť to může jen oddálit odsun do Číny a způsobit tlak USA na Samsung.

Faktem ale je, že pokud Huawei pustí své nasmlouvané výrobní kapacity u TSMC i u nejpokročilejších výrobních procesů, po uvolněných kapacitách okamžitě skočí jiné společnosti (Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia, …) a pro Huawei tak nemusí být cesty zpět.