 »   »  Humble Australia Fire Relief Bundle

Jan Fikar

Humble Bundle vytvořilo balíček Australia Fire Relief, kde najdete 29 her za cenu alespoň 25 dolarů. Výtěžek půjde ze 100 % na podporu zvířat postižených požáry v Austrálii přes organizace RSPCA, Wires a WWF. Akce potrvá ještě téměř týden do 23. ledna do 20 hodin našeho času.

Z balíčku jde v Linuxu nativně spustit 16 her, všechny mají klíč pro Steam. Z linuxových her je však 10 zároveň i bez DRM. V balíčku naleznete i dvě české hry Euro Truck Simulator 2 a Machinarium.

(zdroj: gamingonlinux)