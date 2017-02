 »   »  Humble Bundle bude také vydavatelem nezávislých her

Roman Bořánek

Společnost Humble Bundle oznamuje další rozšíření své činnosti – hodlá vydávat a spolufinancovat nové nezávislé hry. Bohužel nebylo oznámeno mnoho detailů, ale firma zřejmě nabídne zařízení vydání, propagace a případně i příspěvek na vývoj za určitý podíl ze zisku výsledné hry. Pro zajímavé hry je prý připraveno celkem několik miliónů dolarů.

HackyZack bude jednou z prvních her vydaných Humble Bundle:

Zatím bylo ohlášeno sedm her, které pod hlavičkou Humble Bundle vyjdou. Firma doufá, že se značka presented by Humble Bundle stane také známkou kvality, podle které se hráči v moři nezávislých her budou lépe orientovat. Oznámení zmiňuje také multiplatformnost, nicméně ta možná nebude pravidlem, protože u několika her podpora Linuxu zmíněna není.

(Zdroj: PC Gamer)