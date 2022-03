Humble Bundle pomoc Ukrajině

Známý obchod Humble Bundle připravil akci Stand with Ukraine Bundle. V ní můžete získat 123 věcí, z toho je 88 her. Pak zde najdete komiksy a knihy v PDF, jeden film, několik programů a modely k vytištění na 3D tiskárně. Zaplatíte nejméně 36,39 eur a celá tato částka bude poslána na pomoc Ukrajině přes Razom for Ukraine, International Rescue Comittee, International Medical Corps a Direct Relief. Zaplacenou částku můžete libovolně mezi těmito čtyřmi charitami přerozdělit. Ve výchozím nastavení dostane každá čtvrtinu.

Mezi hrami najdete například Kerbal Space Program, Metro Exodus, Tooth and Tail a Amnesia: Rebirth. Akce potrvá do pátku do 19 hodin našeho času. Vybráno již bylo přes 9 miliónů eur.

(zdroj: gamingonlinux)