 »   »  Humble Classics Return Bundle: oživte svou sbírku her novodobými klasikami

Petr Krčmář

Byla spuštěna akce Humble Classic Return Bundle, ve které máte možnost rozšířit svou sbírku her o řádku novodobých klasik, z nichž většina běží také pod Linuxem. V základní sadě jsou hry Broken Sword 5 – The Serpent's Curse, Shadowrun Returns a Shadowrun: Dragonfall – Director's Cut.

Pokud zaplatíte více než je současný průměr (8,56 dolarů), můžete získat ještě Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition, Wasteland 2: Director's Cut – Standard Edition, Age of Wonders III a Xenonauts. Pokud vaše platba přesáhne 15 dolarů, sbírku rozšíříte ještě o Torment: Tides of Numenera a Dreamfall Chapters: The Final Cut Edition.