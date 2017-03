Jan Fikar

Vyšlo Humble Jumbo Bundle 8, tedy zaplaťte kolik chcete (alespoň jeden cent, ale pokud chcete klíče na Steam, tak alespoň jeden dolar) a dostanete tři hry, z toho dvě jsou pro Linux: Valhalla Hills podobný klasickým Settlers a adventuru The Journey Down 1 a 2. Valhalla Hills je bez DRM.

Pokud zaplatíte více než je průměr (nyní 7,15 dolarů), dostanete navíc šest her, z toho tři pro Linux (dvě z nich i bez DRM): Jotun, Turmoil a The Interactive Adventures of Dog Mendonça and Pizza Boy. Pokud zaplatíte alespoň 10 dolarů dostanete navíc historickou střílečku z první světové války Verdun. Akce potrvá ještě pět dní, tedy do úterý 21. března.

(zdroj: gamingonlinux)