Jan Fikar

Na serveru Humble Bundle běží v současné době akce se strašidelnými hororovými hrami. Za alespoň jeden dolar získáte dvě hry pro Linux White Noise 2 a Layers of Fear. Pokud zaplatíte aspoň průměrnou částku, v současnosti 8,4 dolarů, tak dostanete navíc Detention. Akce potrvá ještě více jak týden do úterý 4. 9. do 20 hodin.

(zdroj: gamingonlinux)