 »   »  Humble War Gamez Bundle a hra zadarmo

Jan Fikar

Na Humble Bundle v současnosti běží výhodná akce na válečné hry. Pokud zaplatíte alespoň dolar, dostanete pro Linux Insurgency a Mercenary Kings: Reloaded Edition. Pokud zaplatíte alespoň průměr (v současnosti 4,26 dolarů), dostanete navíc Day of Infamy Deluxe Edition. Akce potrvá do 22. května.

V Humble Bundle obchodě je také v současnosti velká jarní sleva až 85 % na vybrané hry, která potrvá do 24. května. A na závěr můžete do zítřka získat hru The Flame in the Flood úplně zadarmo.

(zdroj: gamingonlinux, gamingonlinux)