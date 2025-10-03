Root.cz  »  Různé  »  Ian Kelling je novým prezidentem Free Software Foundation

Petr Krčmář
Dnes
Ian Kelling Autor: FSF

Nadace pro svobodný software (FSF) oznámila, že novým prezidentem organizace byl zvolen Ian Kelling, vedoucí správce systémů organizace. Členové správní rady FSF jednomyslně potvrdili Kellinga jako prezidenta na zářijovém zasedání, čímž se stal prvním zaměstnancem, který zastává dobrovolnou vedoucí pozici.

Třiačtyřicetiletý Kelling zastává funkci člena představenstva s hlasovacím právem od března 2021. Jeho praktické technické zkušenosti získané v pozici systémového administrátora organizace se ukázaly jako neocenitelné pro jeho práci v představenstvu. Jsme přesvědčeni, že Kelling je tou správnou osobou, která pomůže organizaci dosáhnout jejích dlouhodobých cílů. Má technické znalosti, díky nimž může s autoritou hovořit o většině otázek týkajících se svobodného softwaru, a jako aktivní řečník a bloger má silné vazby na komunitu, uvedli zástupci představenstva.

Kelling nahrazuje v roli prezidenta svého předchůdce, kterým byl od roku 2020 Geoffrey Knauth. Ten od začátku vnímal svou roli jako dočasnou a už před čtyřmi lety prohlásil: Zavazuji se, že odstoupím z funkce vedoucího pracovníka, ředitele a člena s hlasovacím právem FSF, jakmile bude jasné, že nové vedení zajistí kontinuitu poslání FSF a dodržování závazků.

Ian Kelling získal bakalářský titul v oboru informatiky a je dlouhodobým uživatelem, vývojářem a zastáncem svobodného softwaru. Jeho osobní odhodlání dosáhnout úplné svobody softwaru bylo formováno jeho minulými zkušenostmi z práce jako vývojář softwaru pro společnosti zabývající se proprietárním softwarem, přičemž ve svém volném čase používal, studoval a přispíval k GNU/Linuxu, uvádí zpráva o jeho zvolení.

