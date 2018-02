 »   »  IANA dnes v přímém přenosu zničí HSM s klíči kořenové zóny

Ondřej Caletka

Dnes ve večerních hodinách našeho času proběhne v Los Angeles 32. ceremoniál oživení KSK klíče kořenové zóny. Tyto ceremoniály se konají pravidelně vždy, když je potřeba podepsat nový ZSK klíč kořenové zóny. Dnešní událost bude ale výjimečná v tom, že bude zahrnovat i ničení starého bezpečnostního modulu (HSM).

Modul HSM, ve kterém je privátní část KSK klíče uložena, je hardwarové zařízení navržené tak, aby jednou uložený privátní klíč nikdy nevyzradilo. To je zařízené mimo jiné i hardwarovou konstrukcí, která při detekci neoprávněné manipulace zajistí smazání klíče. Součástí HSM je přitom i nevyměnitelná baterie s životností 10 let. Vzhledem k tomu, že dané moduly byly pořízeny na přelomu let 2009 a 2010, byly už v loňském roce nahrazeny novými modely a jsou nyní připraveny k bezpečné likvidaci. Ceremoniál je veřejně přístupný a bude i živě streamován.