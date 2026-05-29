IBM a Red Hat spouštějí projekt Lightwell pro zabezpečení dodavatelského řetězce

Petr Krčmář
Dnes
Lightwell

Společnost IBM a její dceřiná společnost Red Hat oznámily projekt Lightwell, společnou iniciativu podpořenou investicí ve výši 5 miliard dolarů a týmem více než 20 000 vývojářů. Cílem projektu je řešit rostoucí provozní rizika, kterým čelí firemní digitální infrastruktura, a to prostřednictvím systematického zabezpečení open-source softwaru v rámci podnikových dodavatelských řetězců.

Jádrem této iniciativy je zřízení „podnikového informačního centra“, které využívá umělou inteligenci k posílení bezpečnosti softwaru. Systém bude pomocí umělé inteligence identifikovat, třídit, upřednostňovat a ověřovat zranitelnosti a opravy v rámci open-source softwaru. Vývojáři zapojení do projektu se budou soustředit na aktivní údržbu v rámci upstreamu ve spolupráci s lídry open-source komunity, na hromadné prověřování zranitelností s podporou umělé inteligence a na vývoj bezpečných oprav a vydávání nových verzí.

Rozsah tohoto projektu odráží rozsáhlé využívání open source softwaru ve firemním prostředí. Samotná společnost IBM uvádí, že v současné době využívá ve všech svých pobočkách více než 62 000 open-source balíčků. Open source je páteří dnešní digitální ekonomiky a základem moderní umělé inteligence. Nacházíme se v rozhodujícím bodě, pokud jde o to, jak se tento systém buduje, zabezpečuje a škáluje, uvedl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel společnosti IBM. 

Projekt Lightwell má za cíl nový model v tomto odvětví, který spojuje umělou inteligenci, technické znalosti a důvěryhodnou spolupráci a měl by zajistit bezpečnost open source softwaru již u jeho zdroje a v celém dodavatelském řetězci. Mezi první účastníky projektu Lightwell patří Bank of America, BNY, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Mastercard, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street, Visa a Wells Fargo.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

