IBM přesunula zbývající vývoj systému AIX do Indie

Společnost IBM přesunula do Indie zbývající vývojářské pozice zapojené do vývoje operačního systému AIX. Ve třetím čtvrtletí loňského roku došlo k rozdělení pozic přibližně rovnoměrně mezi Spojené státy a Indii, s přelomem roku se úplně celý vývoj přesunul do Asie.





Jde přibližně o 80 lidí, kteří ještě na vývoji systému pracují. Původní američtí programátoři získali ve společnosti nové pozice na jiných projektech. Podle informací serveru The Register by mělo jít především o starší zaměstnance, kteří mají v současné době nárok odejít do důchodu. IBM ovšem nezveřejňuje žádné podrobnosti o svých zaměstnancích, ani obecné demografické údaje.





(Upozornil František Erben.)