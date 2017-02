 »   »  Icinga vám ohlídá vaše počítače (školení)

Redakce

Monitorovací systém vám umožní dozvědět se o problémech ve vaší síti dříve, než se projeví. Místo „hašení problémů“ jim tak můžete předcházet. Pokud chcete začít rychle a správně, přihlaste se na naše školení Icinga – monitorovací systém.

Dozvíte se, co čekat od monitorovacího systému a jak vlastně funguje, jak nasadit a provozovat systém Icinga a jak to dělat efektivně. Pokud se přihlásíte do 21. února, zaplatíte za školení jen 2900 Kč bez DPH. Školení se uskuteční 28. února v Praze a školí Tomáš Solař.