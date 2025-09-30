Root.cz  »  Video  »  IEEE 1394 / FireWire i v jádru Linux 6.18 s novinkami

IEEE 1394 / FireWire i v jádru Linux 6.18 s novinkami

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

FireWire IEEE 1394 Autor: Wikipedie, podle licence: Public Domain

Loni na jaře jsme u příležitosti jádra Linux 6.10 psali, že podpora IEEE 1394 / FireWire nadále pokračuje. Stejné lze konstatovati i pro budoucí jádro Linux 6.18, jehož vývojová éra je po vydání jádra Linux 6.17 právě v plném proudu. Nezapomeňme také, že jádro Linux 6.18 se také má státi novým LTS jádrem, což sběrnici IEEE 1394 nejspíš zaručuje mnoho dalších spokojených let existence, jakkoli už se přesouvá z kategorie „stará, ale ještě použitelná“ do kategorie „sběrnice pro pamětníky“.

Za většinou prací na podpoře IEEE 1394 nadále stojí vývojář Takashi Sakamoto, který o jádra posílá sérii 42 patchů. Ty kromě odstraňování některých zbytečností (debug parametr modulu firewire-ohci) přináší zejména refactoring a další menší čistící práce v kódu. Více v Takašiho pull requestu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Společnost Geis zvládá i nestandardní a kuriózní přepravy

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI