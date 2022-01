Igor Sysoev opouští vývoj Nginx, chce se věnovat rodině a svým projektům

Autor: Nginx, Inc.

Igor Sysoev začal s vývojem webového serveru Nginx v létě roku 2002. Jeho kód dnes pohání velkou část webu, včetně mnoha velikých služeb. V roce 2011 byla založena společnost Nginx, Inc., která se o další rozvoj serveru stará. V roce 2019 firmu koupila společnost F5.

Igor nyní oznámil, že z obou společností odchází a chce se více věnovat rodině, přátelům a svým osobním projektům. Firma se s ním loučí v blogovém zápisku s názvem Do Svidaniya, Igor, and Thank You for Nginx .

